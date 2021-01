O Grémio perdeu este domingo com o Internacional, para o Brasileirão, e o treinador Renato Gaúcho foi questionado pelos jornalistas sobre a quebra de rendimento de Pepê, jogador que o FC Porto está a negociar.

O técnico mostrou-se desagradado e afirmou: «Há certas coisas que eu converso somente com o presidente, com a Direção, que procuramos resolver aqui dentro, não adianta estar expor algumas coisas que acontecem. Mas essa é uma pergunta que podem fazer ao empresário do Pepê.»

«O Pepê estava a jogar, a ajudar-nos, a fazer golos, a fazer grandes atuações. Bastou começar a falar que havia várias propostas da Europa e deu no que deu. Eu já tinha dito isso», acrescentou Renato Gaúcho, frisando: «Essa pergunta tem de ser feita a ele.»

Recentemente o presidente do clube gaúcho, Romildo Bolzan Júnior, admitiu desconhecer a situação do jovem jogador, lembrando o valor que os dragões têm de pagar se o quiserem contratar.

«Eu sei mais da vida do Pepê pela imprensa portuguesa. Se desejam tanto o Pepê, paguem o preço [ndr: 20 milhões de euros]. É um bom valor», referiu o dirigente, citado pela «radio grenal».

Lembre-se que o presidente do Grémio colocou o extremo de 23 anos ao mesmo nível de Everton Cebolinha e só está disposto a libertá-lo por 20 milhões de euros.