Apontado ao FC Porto desde do mercado passado, Pepê continua a brilhar ao serviço do Grémio. O presidente do clube gaúcho, Romildo Bolzan Júnior, admitiu desconhecer a situação do jovem jogador, lembrando o valor que os dragões têm de pagar se o quiserem contratar.



«Eu sei mais da vida do Pepê pela imprensa portuguesa. Se desejam tanto o Pepê, paguem o preço [ndr: 20 milhões de euros]. É um bom valor», referiu o dirigente, citado pela «radio grenal».



Lembre-se que o presidente do Grémio colocou o extremo de 23 anos ao mesmo nível de Everton Cebolinha e só está disposto a libertá-lo por 20 milhões de euros.