Filipe Almeida é o novo treinador do FK Auda, equipa que do campeonato principal da Letónia.

O português, de 43 anos, foi adjunto de Vítor Pereira ao longo de vários anos, começando no Santa Clara e acompanhado o treinador no FC Porto, Al Ahli Jeddah, Olumpiakos, Fenerbahçe, TSV Munique, Shangai SIPG e Corinthians, tendo a carreira de ambos seguido caminhos diferntes quando Vítor Pereira foi para o Flamengo.

Agora, Filipe Almeida vai ter a primeira experiência como treinador principal, para disputar o campeonato da Letónia, que se inicia a 7 de março, e mais tarde as eliminatórias da Liga Conferência, fruto do 3º lugar conquistado pelo FK Auda no campeonato transato.

Filipe Almeida terá no seu staff técnico os portugueses Bruno Moura, António Ascensão, Luís Nédio e Miguel Moreira.