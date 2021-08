O Barcelona anunciou este sábado que inscreveu três jogadores na liga espanhola, graças a Gerard Piqué.

«O FC Barcelona conseguiu inscrever Memphis Depay, Eric Garcia e Rey Manaj na Liga de Futebol Profissional. Este facto foi possível graças ao acordo alcançado com Gerard Piqué para que o segundo capitão do Barcelona baixasse significativamente o seu salário», diz uma nota do clube blaugrana.

Recorde-se que o problema a liga espanhola proíbe despesas com massa salarial acima de 70 por cento da receita, o que levou a que o Barcelona não tenha conseguido manter Messi, apesar de ter conseguido chegar a acordo com o jogador.

Com a inscrição destes três jogadores, «Ronald Koeman poderá contar com todos os jogadores disponíveis para o jogo deste domingo com a Real Sociedad», diz ainda o clube, que adianta que «continua a trabalhar em conjunto com dois dos quatro capitães, como Sergio Busquets e Jordi Alba, para chegar a um ajuste salarial», destacando que a «predisposição por parte de ambos os jogadores é total e absoluta.»

Kun Aguero está indisponível nos próximos meses devido a lesão.