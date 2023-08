Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern de Munique, em declarações à imprensa, veio clarificar a situação de vários temas de mercado do clube bávaro, lembrando que ainda tem «alguns dias» para trabalhar e pedindo por isso «paciência» aos adeptos, sobretudo na questão de o plantel precisar de um lateral direito e médio defensive.

Já sobre Pavard, que pretende deixar a Baviera e ir para o Inter de Milão, Dreesen esclareceu que o assunto poderá ficar resolvido em breve. Recorde-se, alias, que o treinador Thomas Tuchel já tinha confirmado a intenção do defesa francês mudar de clube, logo após a vitória do Bayern frente ao Augsburgo (3.-1), no último domingo.

«Na verdade, estou bastante confiante de que seremos capazes de concluir o assunto nesta janela de transferências», disse Jan-Christian Dreesen.