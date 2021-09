O Cluj, da Roménia, anunciou a contratação de Hadi Sacko, extremo direito que já passou pelo Sporting, tendo sido uma das primeiras contratações de Bruno de Carvalho. Em Alvalade não teve muito sucesso, fazendo apenas quatro jogos (e um golo) na formação principal (todos na Taça da Liga), pelo que foi sobretudo utilizado na equipa B.

Contratado ao Bordéus, regressou depois a França, para representar o Sochaux, seguindo depois para o Leeds, de Inglaterra, onde passou duas épocas na II Liga Inglesa. Seguiu-se um ano no Las Palmas, um ano no Ankaragucu (Turquia) e duas épocas no Denizlispor (também da Turquia), antes de agora se mudar para a Roménia.