Quatro meses depois de ter sido despedido da Fiorentina, Beppe Iachini está de regresso à equipa Viola para substituir Cesare Prandelli, o homem que precisamente o havia substituído.

Em comunicado, a Fiorentina informou que Giuseppe Iachini já orienta o treino previsto para esta quarta-feira.

Iachini tinha deixado a Fiorentina no 12.º lugar da Serie A italiana ao cabo de oito jornadas. Regressa agora com a equipa dois lugares mais abaixo e volvidas 28 jornadas do campeonato.