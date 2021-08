Khalifah Bin Hamad Al Thani, o membro da família proprietária do Paris Saint-Germain que no dia em que se soube que Messi ia deixar o Barcelona anunciou que o argentino tinha acordo com os parisienses, voltou a dar ‘novidades’ sobre o negócio.

Utilizando a conta de Twitter, o familiar do emir do Qatar garantiu que Lionel Messi chegará à capital francesa nos próximos três dias.

«Não são verdade os rumores que dizem que Messi está em negociação com alguns clubes. As coisas ficaram 100 por cento acordadas com o Paris Saint-Germain. A esperada chegada de Messi acontecerá nas próximas 72 horas», revelou.

It is not true what is rumored about the opening of negotiations between Messi and some clubs, things have been settled 100% in favor of Paris Saint-Germain .. The expected arrival date of Messi to Paris within the next 72 hours pic.twitter.com/wVMupcuere