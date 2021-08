O Newell's Old Boys, equipa argentina onde Messi se lançou no futebol antes de rumar ao Barcelona com 13 anos, voltou a «piscar o olho» a Lionel Messi.

No mais recente jogo para o campeonato, nesta sexta-feira à noite, emblema de Rosario Central colocou uma fotografia do jogador e uma tarja bem elucidativa. «Messi: o teu sonho é a nossa esperança. Anima-te e espera», podia ler-se numa enorme tarja que ocupava parte de uma bancada.

Lionel Messi está nesta altura sem clube e o fim de uma ligação de mais de 20 anos ao Barcelona foi anunciado há dias pelos catalães.

O PSG tem sido o destino mais apontado ao astro argentino.