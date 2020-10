No mesmo dia em que terminou com uma das maiores novelas do futebol nos últimos meses, anunciando a contratação de Cavani, experiente avançado uruguaio de 33 anos, o Manchester United anunciou também a contratação de Facundo Pellistri, também uruguaio, mas de apenas 18 anos.

O jovem jogador que é uma das maiores promessas do futebol charrua, fez pouco menos de 40 jogos ao serviço do Peñarol, tendo marcado dois golos nas últimas épocas.

🔴 We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. 👋#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

Nesta segunda-feira, os red devils anunciaram ainda terem chegado a acordo com a Atalanta para a contratação de Amad Diallo (na foto), também ele avançado com 18 anos, natural da Costa do Marfim.

O jogador que se estreou na época passada na equipa principal da Atalanta – marcou um golo em três jogos – ainda terá de passar nos exames médicos da equipa de Manchester e só se vai juntar ao clube inglês em janeiro.