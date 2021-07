Cengiz Under é jogador do Marselha na próxima temporada por empréstimo da Roma, de José Mourinho.

Em comunicado, a Roma diz que empréstimo do avançado turco de 23 anos prevê o pagamento de um «valor variável no valor máximo de 500 mil euros».

«O acordo prevê, aquando da ocorrência de determinadas situações desportivas, a obrigação de aquisição definitiva por 8,4 milhões de euros e, em caso de futura transferência do jogador, o pagamento a favor da AS Roma de um montante igual a 20% do preço da transferência», lê-se ainda na nota da Roma.

Cengiz Under é jogador da formação italiana desde 2017/18, tendo na época passada estado cedido ao Leicester.