O futebolista alemão Jonas Hofmann é reforço do Bayer Leverkusen, deixando o Borussia Monchengladbach ao fim de sete anos e meio. O negócio foi confirmado esta quarta-feira pelos dois clubes alemães.

Em comunicado, o Borussia detalha mesmo os contornos e os valores da negociação. «Jonas Hofmann faz uso da sua cláusula de rescisão e deixa o Borussia após sete anos e meio. Ele junta-se ao Bayer Leverkusen para a nova época. O Borussia receberá uma taxa de dez milhões de euros pela mudança», pode ler-se, em comunicado.

O diretor desportivo do Borussia, Roland Virkus, reconheceu que houve conversas intensas e que o clube lutou para manter Hofmann no Borussia, mas que não foi possível. «As conversas foram muito abertas e, no final, apresentámos uma proposta que cumpria todas as condições estabelecidas pelo Jonas. O facto de ele, no entanto, ter decidido ativar a cláusula de exclusão não deixa uma sensação boa. No entanto, devemos respeitar a decisão e agradecer-lhe muito pelo seu compromisso e conquistas pelo Borussia.

O internacional alemão chegou a meio da época ao Borussia Monchengladbach, oriundo do Borussia Dortmund.

«Sou muito grato ao Borussia. Tive um período excelente lá. Recentemente, porém, tive a sensação de que queria fazer algo novo. O Bayer encaixa nesses pensamentos», referiu Hofmann, que será colega do ex-Benfica Grimaldo na equipa comandada por Xabi Alonso.