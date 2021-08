O Tondela assegurou a contratação de Juan Boseli, avançado internacional sub-20 uruguaio, de 21 anos.

Formado no Defensor Sporting, Boselli jogou no Cádiz B na última época, apontando um golo em jogos. Antes da equipa secundária do Cádiz, Boselli jogou nos brasileiros do Ath. Paranaense e no América Mineiro.

O acordo está fechado, o jogador já se encontra em Tondela e deve ser anunciado nas próximas horas, confirmou o Maisfutebol.