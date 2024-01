O ex-FC Porto Kelvin vai jogar no Clube do Remo, equipa da Série C do Brasil.

O autor do célebre golo ao Benfica que virou a Liga em 2012/13 estava sem clube desde que deixou no final de 2023 o Ryukyu, equipa do terceiro escalão do futebol japonês.

Kelvin esteve ligado ao FC Porto de 2011 a 2016.