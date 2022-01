A três dias do fecho do mercado de inverno, o Arouca assegurou duas contratações de peso para o plantel às ordens de Armando Evangelista, segundo apurou o Maisfutebol.

Desde logo, há um nome sonante que já treinou com o Arouca: Wellington Nem.

O avançado internacional brasileiro, de 29 anos, estava livre depois de terminar contrato com o Cruzeiro e torna-se mais uma opção para o ataque arouquense.

Formado no Fluminense, Nem, que vestiu três vezes a camisola principal do 'escrete', volta à Europa depois de ter feito seis épocas no Shakhtar Donetsk.

Outro reforço já assegurado pelo Arouca é o defesa-central Nino Galovic, croata que representava o Rijeka.

O jogador de 29 anos assinou contrato nesta sexta-feira.