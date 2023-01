O Paços de Ferreira anunciou o regresso de Maracás.

O defesa-central brasileiro de 28 anos regressa à Mata Real apenas meio ano após ter rumado ao Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

O emblema pacense não detalhou ainda os contornos do negócio que confirmou através de um vídeo do castor (mascote do clube) com duas maracas.