O Benfica acertou com o Watford a transferência de João Ferreira, lateral-direito que esteve cedido ao Rio Ave na primeira metade da época.

O Maisfutebol sabe que o negócio envolve o pagamento de 2,5 milhões de euros, havendo a possibilidade de chegar aos €3M mediante o cumprimento de objetivos estipulados.

Formado no Benfica, João Ferreira estreou-se em 2020/21 pelas águias, tendo nessa época feito cinco jogos sob o comando de Jorge Jesus. Na época passada foi emprestado ao V. Guimarães, tendo voltado a rodar na primeira metade da presente temporada no Rio Ave, onde fez 12 jogos, oito deles para a Liga.

O contrato de João Ferreira com o Watford, equipa do segundo escalão de Inglaterra cujo departamento de scouting é liderado pela portuguesa Helena Costa, será válido para as próximas quatro épocas e meia.