O negócio já não era surpresa, sobretudo depois das declarações de Guardiola, mas só agora é oficial: Leroy Sané já é jogador Bayern Munique.

«O avançado de 24 anos assina contrato por cinco temporadas com a formação alemã e já começará a trabalhar em Munique na próxima semana», anunciou o clube bávaro.

Sané chegou aos citizens na época 2016/2017 e fez 135 jogos, tendo marcado 39 golos, feito 45 assistências e conquistando por duas vezes o título de campeão da Premier League. Uma lesão grave fez com que pouco jogasse esta temporada.

O jogador tinha contrato com a formação inglesa até 2021 e não quis renovar, o que abriu as portas a esta transferência.

O primeiro anúncio do negócio surgiu há poucas horas nas redes sociais num perfil do Bayern Munique em árabe, mas foi de imediato apagada. Por volta das 8 horas desta sexta-feira, os dois clubes anunciaram então oficialmente a transferência.

«O Bayern é um grande clube com objetivos ambiciosos que me assentam bem. Estou ansioso por começar este novo desafio e mal posso esperar para começar a treinar com a equipa. Conheço Hansi Flick dos tempos da seleção de sub-21 e tínhamos uma boa relação. Quero ganhar o maior número de títulos no Bayern e a Liga dos Campeões é a maior prioridade», disse Sané, citado pelo site do Bayern Munique.