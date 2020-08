O Feyenoord está muito perto de contratar Bernardo Silva, jovem médio defensivo de 19 anos, que alternou a última época entre a equipa de juniores e a equipa sub-23 do Benfica.

Bernardo Silva acabou contrato com o Benfica, ficou livre e chegou a acordo com o Feyenoord. O central viaja nesta terça-feira com o empresário Eduardo Marinho para Roterdão, de forma a fazer os exames médicos antes de assinar um contrato válido por quatro temporadas com a formação holandesa.

O médio já esteve a semana passada em Roterdão, de resto, a conhecer as instalações do Feyenoord e o projeto que o clube tem para ele. Bernardo Silva vai inicialmente ser integrado na equipa B, mas a perspetiva é que possa ser chamado várias vezes a treinar com o plantel principal, para mais tarde dar o salto.