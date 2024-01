Tiago Morais já está em França para fazer exames médicos e, se tudo correr como acordado, assinar contrato com o Lille, segundo apurou o Maisfutebol.

Conforme o nosso jornal revelou com exclusividade na semana passada, o Boavista aceitou vender 100 por cento do passe do jovem jogador por quatro milhões de euros.

Aos 20 anos, o extremo é um pedido do técnico português Paulo Fonseca, que orienta a equipa francesa desde a temporada passada.

Formado no próprio Boavista, Tiago Morais esteve emprestado ao Leixões na época passada. Voltou para 2023/24, tendo feito então 20 jogos oficiais e anotado seis golos e quatro assistências.