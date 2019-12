Sem papas na língua. Assim reagiu Milos Vazura, diretor do Partizan Belgrado, em declarações aos jornalistas após ser questionado a propósito do eclipse quase total de Andrija Zivkovic no Benfica.

«Ainda estamos a pagar as nossas dívidas por causa desta transferência: ainda devemos 500 mil euros. Este é um assunto doloroso para mim», afirmou o dirigente, lembrando os problemas financeiros que a equipa sérvia enfrentou após a saída do jovem futebolista a custo zero para o futebol português.

«Fico contente que o Benfica não esteja feliz com Zivkovic. Eu sabia que iam ter problemas e aqui estão eles. Sei que ele recebeu muito dinheiro, desejo-lhe o melhor para a carreira», acrescentou Milos Vazura, à margem da apresentação do calendário do clube para 2020.

O diretor do Partizan foi questionado se ponderaria um regresso de Zivkovic ao clube caso o treinador o quisesse contratar. «Nesse caso gostaríamos de fazer negócio, mas considerando a forma como ele saiu de cá...»

Zivkovic chegou ao Benfica em 2016 e esta época fez apenas um jogo, diante do Sp. Covilhã para a Taça da Liga. «Houve uma altura em que ele desistiu de lutar pelo lugar», disse Bruno Lage após essa partida.