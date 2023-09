Já lá vai um ano, mas promete continuar a dar que falar a proposta que o Sp. Braga recusou do Benfica na época passada para a venda de Ricardo Horta.

O Málaga reclamou junto da FIFA o pagamento de uma compensação pela recusa dos arsenalistas, algo que estava contratualmente acordado na venda do internacional português, uma vez que os espanhóis mantiveram parte do passe.

Porém, António Salvador garante que o Sp. Braga não tem qualquer dívida.

«Se pagarmos 12 milhões de euros, vamos pagar 100 por cento do passe. Davam 20, ficava a ganhar bastante», começou por dizer, sobre a decisão da FIFA, que condenou o clube a pagar 12,3 millhões de euros.

«O Sp. Braga não tem de pagar multa. O Sp. Braga tinha acordo em que se houvesse proposta, tinha de vender ou pagar. Entendemos que a proposta não obedecia aos termos todos do contrato. Entendemos, por isso, que não devíamos pagar ao Málaga. O Málaga foi para a FIFA, vamos discutir no TAD. Se um dia tivermos de pagar, o que posso dizer é que o passe do Horta custou 12 milhões de euros», acrescentou durante a conferência Thinking Football.