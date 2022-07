O lateral Leandro Dias é a mais recente contratação do Sp. Braga, depois de não ter renovado com o FC Porto. O jogador de 19 anos assinou um contrato válido por três temporadas e vai integrar o plantel da equipa B.

Formado no Leixões e no FC Porto, Leandro Dias revelou que pretende afirmar-se na equipa B bracarense para mais tarde pensar na equipa principal.

«Estou muito entusiasmado e sinto que vou ter um grande futuro no Sp. Braga. A minha ambição é afirmar-me na equipa B e depois disso traçar novos objetivos, como chegar à equipa principal. Para já, quero jogar e tentar ser titular a época toda. Isso vai depender do meu trabalho diário e por isso estou cá para trabalhar e ajudar o clube», referiu o jogador aos orgãos de comunicação do clube minhoto.

Internacional pelas seleções jovens de Portugal, o lateral de 19 anos terá a possibilidade de jogar a sua primeira temporada a nível sénior, após na época passada ter competido nos sub-19 do FC Porto.