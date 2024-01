Kauã Oliveira, médio brasileiro de 20 anos, deverá reforçar a equipa B do Sporting por empréstimo do Ibrachina, equipa de São Paulo. A informação foi avançada pelo jornal A Bola e confirmada também pelo Maisfutebol.

O jovem futebolista já está em Portugal e nesta segunda-feira publicou inclusive uma história no Instagram no Estádio José Alvalade, onde assistiu à goleada histórica do Sporting sobre o Casa Pia por 8-0.

O Ibrachina é uma equipa de futebol jovem recém-criada que este ano chegou aos oitavos de final da Copinha. Kauã marcou dois golos em seis jogos.

O Sporting B está no 5.º lugar da Série B da Liga 3, mas apenas dois pontos da Académica, que lidera. Os quatro primeiros classificados têm lugar na fase de subida à II Liga.