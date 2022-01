O futebolista espanhol Bryan Gil já está em Espanha e prepara-se para reforçar o Valência, a título de empréstimo do Tottenham.

O extremo de 20 anos aterrou na manhã desta segunda-feira em Valência e já proferiu as primeiras palavras, à comunicação social do país, no âmbito da mudança para o clube da Comunidade Valenciana, onde jogam os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia.

«Muito contente e feliz por estar aqui. É uma equipa que eu gosto da forma como joga», referiu o jovem internacional pela seleção espanhola, formado no Sevilha e que passou ainda pelo Leganés e pelo Eibar.

De acordo com a imprensa espanhola, Bryan Gil chega cedido pelo Tottenham até final da época. A finalização da contratação será feita nas próximas horas.