O Vitória de Guimarães anunciou nesta segunda-feira a contratação do central Mikel Villanueva.

O emblema vimaranense informou que o defesa venezuelano assinou um vínculo válido até junho de 2025 , «numa operação que não envolve contrapartidas financeiras, com o Vitória a ficar com 100% dos direitos económicos do jogador», isto porque Villanueva estava em fim de contrato com o Santa Clara.

O internacional venezuelano, de 29 anos, parte para a terceira temporada no futebol português, depois de duas épocas nos açorianos, que representou em 61 ocasiões. Formado no Deportivo Táchira, Villanueva passou ainda pelo Deportivo Lara, Málaga, Cádiz, Reus e Nàstic.