O V. Guimarães anunciou esta quinta-feira que assinou contrato profissional com o guarda-redes húngaro Antal Bencze, de 18 anos.

No clube desde 2018, o guardião fica com vínculo por cinco anos com o clube vitoriano e a cláusula de rescisão tem o valor de 30 milhões de euros.

O guarda-redes húngaro vai integrar os trabalhos da equipa B.

«Quando chegamos a um clube ainda jovens, aquilo que queremos é mostrar que podem contar connosco no futuro e esta assinatura vem mostrar isso mesmo. Estou, obviamente, muito contente por continuar no Vitória, por ter novas oportunidades de mostrar o meu valor e espero corresponder às expectativas», disse Antal Bencze, citado pelo site do clube.