Nuno Coelho é jogador do Desp. Chaves. O clube tornou esta quinta-feira oficial o acordo com o jogador, sem revelar a duração do contrato.

O médio português de 32 anos esteve nas últimas duas épocas ao serviço do Belenenses, que conseguiu consecutivamente a permanência na máxima divisão portuguesa.

«O Conselho de Administração da SAD e a Direção do Clube informam que chegaram a acordo com o jogador Nuno Coelho. Proveniente do Belenenses SAD, onde realizou 35 jogos na época 2019/20, Nuno Coelho, de 32 anos, reforça o meio campo da turma azul-grená», pode ler-se na nota do Desp. Chaves

Com uma carreira feita em Portugal, excetua-se a sua passagem pelo Aris Salónica, da Grécia, a empréstimo do Benfica. Pelos encarnados, Nuno Coelho não realizou nenhum jogo oficial.