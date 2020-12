O FC Porto deu este domingo continuidade à preparação para a visita ao terreno do V. Guimarães.

Na sessão que teve lugar durante a manhã no Olival, Sérgio Conceição voltou a não poder contar com Mbemba, que fez trabalho de ginásio e está, tal como Marcano e Mbaye, entregue aos cuidados do departamento médico.

Para esta segunda-feira está marcado nova sessão de trabalho, dia em que o treinador dos azuis e brancos fala aos jornalistas em conferência de imprensa marcada para as 12h30.