Marco Vieira, treinador-adjunto do Trofense, após derrota por 2-1 frente ao Benfica:

Ficamos muito agradados com a exibição. Faltou uma pontinha de sorte porque a estratégia foi muito boa. Nunca quisemos nos render ao Benfica, fomos sempre em busca do resultado e nunca quisemos ter uma estratégia defensiva. Fomos à procura de ser felizes e ficamos perto disso.



[sentimento de frustração?] Percebemos que fizemos um grande trabalho e uma grande exibição contra uma grande equipa e não podemos ficar tristes, temos é que transportar isto para o campeonato.



[resultado serve de motivação para a equipa] O objetivo principal passa pela II Liga e este momento tem de servir para acreditar mais ainda. Queremos dar uma resposta forte já no próximo jogo frente ao Covilhã.



[deixou Bruno Moreira no banco tentando explorar a velocidade dos outros avançados?] A estratégia passou por ter dois homens mais rápidos no jogo e ir em busca da profundidade porque sabíamos que os centrais do Benfica não eram muito rápidos e queríamos explorar isso.



[equipa inicial com alguns habituais suplentes] Houve alguns jogadores que têm jogado menos porque acreditamos que era este onze que estava mais preparado para o que queríamos. Ganhámos assim mais algumas opções, mas todos vão ter o seu momento.



[pressão alta sobre o Benfica] A estratégia passava por pressionar alto o Benfica e roubar bolas em zonas altas para estar mais perto da baliza e ferir o adversário. Podia ter sido melhor se estivéssemos a falar aqui de uma vitória.