Jorge Jesus saiu da estreia no campeonato turco com um sorriso amarelo.

O Fenerbahçe conseguiu o empate nos descontos da partida com o Umraniyespor, mas não foi a tempo de chegar à vitória.

Após o encontro, o técnico português ex-Benfica elogiou o adversário e lamentou o cansaço de alguns dos seus jogadores, após um encontro da Liga Europa a meio da semana.

«Normalmente, as minhas equipas são fortes na defesa, mas aqui não o conseguimos ser. Temos que dar mérito ao nosso adversário. Não conseguimos fazer o que queríamos em campo. Perdemos dois pontos, mas vamos continuar sempre a acreditar. Tentámos apostar em jogadores frescos, mas vimos o reflexo do cansaço do jogo europeu em alguns jogadores», resumiu.

Jesus falou ainda sobre a regra que obriga a ter sempre três jogadores turcos em casa, assumindo estar ainda a adaptar-se.

«Estou a adaptar-me, mas condiciona e complica as escolhas para as substituições. Em Portugal, se quisesse, podia jogar com onze brasileiros. Mas aqui tenho de me adaptar a estas regras», acrescentou.