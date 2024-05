Com a transferência para o Fenerbahçe praticamente fechada, o vice-presidente do Besiktas veio a público, esta sexta-feira, explicar que José Mourinho esteve muito próximo de assinar pelo clube.

Através das redes sociais, Hüseyin Yücel confirma que as partes chegaram a um entendimento, mas que as negociações falharam pelo Besiktas «colocar os interesses do clube acima de tudo».

«Contactámos José Mourinho, com o conhecimento do presidente e as negociações progrediram de forma positiva. Falámos com o técnico sobre muitas questões relacionadas com o futebol e chegou-se inclusive a um consenso. A razão pela qual as nossas conversações com Mourinho não chegaram a qualquer conclusão é que colocamos os interesses do Besiktas acima de tudo», pode ler-se na mensagem publicada pelo dirigente.

Değerli Beşiktaşlılar,



Bir süredir futbol kamuoyunda tartışılan Beşiktaş’ın yeni sezondaki teknik direktörü konusuyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.



Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Sayın… — Hüseyin Yücel (@HuseyinYucell) May 31, 2024