O Yeni Malatyaspor, atual 17.º classificado do segundo escalão turco, anunciou este sábado a desistência do campeonato na sequência do sismo que atingiu aquele país e a Síria.

A equipa da cidade de Malatya, fortemente atingida pelo terramoto, também já perdeu o guarda-redes, Eyüp Ahmet Türkaslan, de 28 anos, uma das vítimas mortais do desastre.

«A nossa vida esta ano chegou a um impasse diante deste desastre que afeta profundamente a nossa cidade e o país. O nosso guarda-redes Ahmet Eyüp Türkaslan também morreu neste terremoto. Não estamos com disposição para jogar futebol enquanto as nossas dores estão frescas e ocupadas a embrulhar as nossas feridas. Neste caso, não existe o ambiente adequado para jogar futebol na nossa cidade», lê-se no comunicado do clube.

Note-se que as competições na Turquia foram suspensas e também o Hatayspor, clube de Christian Atsu que milita no principal escalão, desistiu do campeonato.