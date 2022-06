Poucas horas depois da derrota da Ucrânia ante o País de Gales, na final do play-off de apuramento para o Mundial 2022, Ruslan Malinovskyi recorreu às redes sociais para denunciar mais um ataque das tropas da Rússia.

O médio da Atalanta publicou duas fotografias da academia do Metalist, clube de Kharkiv, parcialmente destruída depois de ser bombeada pelo exército russo.

A Rússia, recorde-se, invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro, numa guerra que já provocou milhares de mortos e milhões de refugiados.

Training base of FC Metalist in Kharkiv was bombed yesterday by russians. pic.twitter.com/ATZZwZoTZM