A Adidas suspendeu a parceria com a Federação russa de futebol. A decisão, com efeitos imediatos, foi comunicada por um porta-voz do grupo, através de e-mail.



«A Adidas está a suspender a parceira com a Federação Russa de Futebol com efeitos imediatos», disse o porta-voz da Adidas, empresa que em 2020 obteve 2.9% da sua faturação nos mercados de leste, entre os quais Rússia e Ucrânia.



A marca desportiva alemã junta-se assim à FIFA, à UEFA e a dezenas de Federações e clubes que tem adoptado medidas semelhantes, na sequência da invasão da Ucrânia por parte das tropas russas.