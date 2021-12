O Sporting apurou-se para os oitavos de final da UEFA Youth League após vencer fora o Ajax por 3-2.

Foi preciso uma reviravolta notável dos comandados que Filipe Pedro, que aos 25 minutos perdiam por 2-0 (bis de Van Axel Dongen) e só nos minutos finais estiveram pela primeira vez virtualmente dentro da prova, fosse através do caminho para os 'oitavos', fosse para o play-off, até porque antes o Borussia Dortmund goleara o Besiktas por 6-2 e roubara aos leões o segundo lugar do Grupo C.

Ainda antes do intervalo, Mateus Fernandes reduziu para o Sporting e aos 71 minutos Youssef Chermiti fez o 2-2, reacendendo a esperança leonina.

Até que aos 87 minutos Chico Lamba assinou o golo da reviravolta e que fez os verde e brancos passaram nesse momento do terceiro lugar para a liderança do grupo e o Ajax do primeiro lugar para a saída inglória da Youth League.