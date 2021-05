A UEFA anunciou esta terça-feira que as autoridades portugueses autorizaram a presença de 16.500 adeptos (33 por cento da lotação) na final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City, no Estádio do Dragão, no Porto.



Para além dos 6.000 ingressos disponibilizados para os adeptos dos dois clubes ingleses, cujas vendas foram geridas por Chelsea e Manchester City, a UEFA vai vender diretamente 1.700 bilhetes para os adeptos em geral, a partir das 14h00 desta terça-feira.



A venda será efetuada no site oficial da UEFA, por ordem de entrada e compra na plataforma, e os preços variam entre os 70 e os 600 euros.



A UEFA salienta ainda que será necessário apresentar um teste negativo de covid-19 para entrar no Estádio do Dragão. Os adeptos devem apresentar um teste PCR datado de 26 a 29 de maio ou teste rápido antigénio datado de 28 ou 29 de maio.



Os adeptos estrangeiros terão ainda, recorda o organismo, de cumprir com os procedimentos determinados pelas autoridades nacionais para a entrada em Portugal.