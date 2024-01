O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, demonstrou esta quinta-feira apoio ao líder da UEFA, Aleksander Ceferin, nas alterações estatutárias que quer implementar no organismo europeu.

«Entendi que é imperioso tornar pública que a FPF votará a favor das alterações estatutárias na UEFA no que diz respeito à não retroatividade da limitação de mandatos introduzida em 2017», disse Fernando Gomes, à Lusa.

As alterações propostas, a serem aprovadas, permitiram que Ceferin ficasse no cargo mais tempo. Descontente com isso, Zvonimir Boban demitiu-se do cargo de diretor da UEFA.

O dirigente da FPF realçou ainda «o determinado e incansável apoio de Ceferin na candidatura ao Mundial 2030, o qual será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos.