Pedro Proença, na qualidade de presidente da European Leagues, foi recebido esta terça-feira pelo presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, em Nyon, numa reunião que serviu para reforçar os laços entre as duas instituições.

«É fundamental intensificarmos a cooperação entre as duas organizações e mostrarmos a sólida união entre os principais stakeholders da família do futebol na defesa do modelo competitivo existente, na defesa da essência do futebol tal como o conhecemos, assente no mérito, no direito ao sonho e na solidariedade, e na defesa do equilíbrio entre as competições europeias e as ligas domésticas», destacou o presidente da Liga portuguesa no final da reunião.

Numa altura em que se volta a falar na polémica Superliga Europeia, Ceferin realçou o papel das ligas europeias. «A European Leagues desempenha um papel crucial no panorama do futebol europeu, representando e defendendo os interesses das ligas domésticas, fundamentais para o nosso futebol. Valorizamos profundamente todas as contribuições significativas que procuram moldar o futuro do desporto, salvaguardando, ao mesmo tempo, a proteção dos valores essenciais que o caracterizam, especialmente numa fase tão sensível como a que vivemos atualmente», destacou o máximo representante do futebol europeu.