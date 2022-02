Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, voltou a criticar o projeto da FIFA de pretender realizar um Campeonato do Mundo a cada dois anos, dizendo mesmo que sem as seleções da Europa e da América do Sul nunca será um verdadeiro mundial. Além disso, o responsável máximo pelo futebol europeu manifestou-se favorável a uma Final Four na Liga dos Campeões fazendo uma comparação com o sucesso do Super Bowl nos Estados Unidos.

Em entrevista ao Journal du Dimanche, Ceferin classifica o projeto da FIFA como «populista». «Tenho a certeza que não vai acontecer porque não faz sentido nenhum. É um projeto populista que irá destruir o futebol, vai contra todos os princípios do nosso desporto, dos Jogos Olímpicos», começa por dizer.

O presidente da UEFA vai ainda mais longe nas criticas. «É incrível como uma organização de futebol possa propor que os jogadores, que já têm de suportar enormes cargas de jogos, possam disputar de ano a ano uma competição de um mês. Podemos até imaginar as consequências que isso ia trazer para o futebol feminino. Juntamente com a América do Sul, já dissemos que não vamos participar. Sem nós, nunca será verdadeiramente um Campeonato do Mundo», acrescentou.

Final Four na Liga dos Campeões em 2024?

Mudando de assunto, o dirigente esloveno está a pensar num modelo mais competitivo e mais interessante para os adeptos para a Liga dos Campeões a partir de 2024 que passaria por uma Final Four no lugar das meias-finais.

«Ainda não discutimos esse assunto de forma concreta por causa da pandemia que nos obrigou a gerir a vida quotidiana, mas a minha opinião é que seria ótimo», começou por enunciar.

A ideia é aumentar as receitas proporcionadas pela Champions ao nível do Super Bowl. «Abordei o assunto com alguns presidentes, incluindo Nasser Al-Khelaïfi (presidente do PSG), e eles concordam. O futebol é maior que a NFL, mas o Super Bowl é um grande evento», acrescentou.

Um modelo que poderia ser aplicado a partir da temporada de 2024/25. «O mais breve possível. Mas duvido que isso aconteça tão rápido», disse ainda Ceferin.