Terminou mais uma jornada das competições europeias, e esta sorriu a Portugal na competição com os Países Baixos pelo sexto lugar do ranking da UEFA.

Os representantes portugueses, quatro no caso, contabilizaram uma pontuação de 0,667, fruto de quatro pontos que são divididas por seis equipas, as que começaram a temporada. Ao empate do Benfica e à vitória do FC Porto na Liga dos Campeões, juntou-se a igualdade do Sp. Braga esta noite, na Bélgica.

Já os Países Baixos conseguiram 0,600 pontos – três pontos a dividir por cinco equipas. O Ajax e o AZ perderam, mas o PSV Eindhoven goleou o Zurique e o Feyenoord conseguiu um empate na receção ao Midtjylland.

No panorama geral, diga-se, são os Países Baixos, no sexto lugar com 52,500 pontos, quem levam vantagem sobre Portugal, sétimo classificado com 50,216.

Esta época, até ao momento, são os representantes lusos, no entanto, que têm conseguido um registo superior aos neerlandeses: 6,500 pontos contra 6,1000.