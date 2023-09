O jogo entre Roménia e Kosovo, de qualificação para o Euro 2024, foi suspenso aos 18 minutos devido à exibição de mensagens políticas nas bancadas do Estádio Arena National, em Bucareste.

Tarjas como «Kosovo é Sérvia», mostradas pela claque da seleção romena, levaram à suspensão da partida por parte do árbitro e à tomada de decisão por parte da UEFA.

Os jogadores kosovares saíram de campo em protesto, levando à suspensão do jogo.

A UEFA informa que em breve prestará mais informações sobre a decisão que irá tomar sobre esta partida.

BREAKING NEWS: Romania vs Kosovo on hold after "Kosovo is Serbia" chanting and banners at the Romania ultras end. pic.twitter.com/JLhah3FWhc