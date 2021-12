Já são conhecidos os oito duelos do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, oriundos do sorteio realizado ao início desta tarde em Nyon, na Suíça.

O sorteio ficou ainda marcado pela condicionante do Tottenham e do Vitesse, depois do cancelamento do jogo Tottenham-Rennes motivado pelos casos de covid-19 no clube inglês, sendo que ainda não é definitiva uma decisão sobre qual a equipa que fica em segundo lugar do seu grupo e segue para o play-off: serão os ingleses ou os holandeses.

O QUADRO DE JOGOS DO PLAY-OFF:

Marselha-Qarabag

PSV Eindhoven-Maccabi Tel Aviv

Fenerbahçe-Slavia Praga

Midtjylland-PAOK Salónica

Leicester-Randers

Celtic-Bodo Glimt

Sparta Praga-Partizan

Rapid Viena-Tottenham ou Vitesse

Os encontros deste play-off realizam-se a 17 e 24 de fevereiro, datas da primeira e segunda mão, respetivamente.

Os oito apurados do play-off juntam-se, nos oitavos de final, às oito equipas que já garantiram presença nessa fase, por terem ficado no primeiro lugar na fase de grupos da Liga Conferência: AZ Alkmaar, Basileia, Copenhaga, Feyenoord, Gent, LASK Linz, Rennes e Roma. O sorteio dos oitavos será a 25 de fevereiro de 2022.

Os oitavos de final estão marcados para 10 e 17 de março, os quartos de final para 7 e 14 de abril, as meias-finais para 28 de abril e 5 de maio e a final é a 25 de maio, em Tirana, na Albânia.