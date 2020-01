Os minutos finais do jogo entre o Usak Spor e o Ergene Velemesespor, do terceiro escalão do futebol turco, foram verdadeiramente inacreditáveis. A equipa da casa estava a vencer por 2-0 quanto o adversário beneficiou de um castigo máximo. Porém, apesar de ter beneficiado de três tentativas, não conseguiu marcar.

O guarda-redes Ersin Aydin defendeu o primeiro remate mas o árbitro mandou repetir e mostrou-lhe o cartão amarelo, por ter saído da linha antes do remate. À segunda tentativa, a mesma história: defesa do guardião e segundo cartão amarelo por novo adiantamento.

O defesa Levent Aktug teve de assumir a baliza, face à expulsão do guarda-redes, e surpreendeu com uma bela intervenção, travando o terceiro ensaio do Ergene Velemesespor.

