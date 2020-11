A imagem de Diego Maradona, num mural pintado no centro de treinos do Santos, no Brasil, foi vandalizada.

O rosto de Maradona foi pintado na noite de quinta-feira ao lado de Pelé e Pepe, e o autor, Paulo Consentino, pediu autorização ao clube brasileiro, para fazer a homenagem temporária.

A pintura deveria ficar na parede durante 30 dias, mas durou pouco. Alguém atirou tinta branca e escreveu as iniciais do clube, SFC, na imagem. Pouco tempo depois, os funcionários do Santos estiveram no local a limpar.