A equipa de sub-23 do Leixões bateu o Sp. Braga, em Esmoriz, por 1-0, em jogo em atraso da segunda jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

Depois de uma primeira parte sem golos, Vando marcou o golo solitário aos 70 minutos.

Uma vitória que permite à equipa de Matosinhos subir ao segundo lugar da classificação, com os mesmos pontos do que os minhotos e a apenas três do líder Estoril.