Dois dias depois da morte do piloto Victor Steeman, na terça-feira, resultante dos ferimentos causados por um acidente durante a corrida de SuperSport300 do Mundial de Superbike, em Portimão, a mãe do piloto neerlandês também faleceu.

Segundo a imprensa dos Países Baixos, Flora van Limbeek, de 59 anos, sofreu um ataque cardíaco esta quinta-feira, em casa, em Lathum.

Flora terá ainda sido reanimada pelo seu marido, Willem Steeman, mas sem sucesso.

Victor Steeman, de 22 anos, teve morte declarada na terça-feira, depois de a família ter decidido desligar as máquinas de suporte de vida, devido às sequelas irreversíveis.