O Sporting de Braga venceu este sábado o Benfica por 1-0, no Estádio da Luz, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo de João Palhinha, em cima do intervalo, resolveu o jogo a favor da equipa orientada por Rúben Amorim.

Com este resultado, e caso o FC Porto vença em Guimarães no domingo, o Benfica pode ficar apenas com um ponto de vantagem na liderança. O Sp. Braga é terceiro classificado à condição, esperando o desfecho do Rio Ave-Sporting, disputado ainda este sábado.