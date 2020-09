O Mafra venceu esta quarta-feira o Leixões, por 2-0, em jogo da 3.ª jornada da II Liga. O conjunto mafrense soma por vitórias todas as partidas que disputou na competição.

Okitokandjo, aos 25 minutos, e Irhene, aos 81m, fizeram os golos da partida, disputada em Matosinhos.

Por sua vez, o Vilafranquense somou a primeira vitória da época, no terreno do Penafiel, por 2-1. A equipa de Vila Franca de Xira adiantou-se no marcador aos 18 minutos, fruto de um autogolo de Corona. Um minuto depois, Carlos Fortes fez o 2-0.

O máximo que o Penafiel conseguiu fazer foi reduziu para 2-1, por intermédio de Wagner, aos 43 minutos.

O Mafra é líder isolado – à condição – da II Liga, com nove pontos. Penafiel e Vilafranquense seguem no 12.º e 13.º lugares, respetivamente, com três pontos, enquanto o Leixões é 15.º, com dois.