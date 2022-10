O Governo anunciou que está a acompanhar os desenvolvimentos do caso Villa Athletic Club, clube de futebol recém-criado que está em dificuldades financeiras e em incumprimento salarial com os jogadores, anunciou o secretário de Estado do Desporto após o Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Sem camisolas, sem comida e sem chão: o drama do clube criado por uma figura pública para revolucionar o futebol

«Relativamente ao Villa Athletic Club, sabemos que há um incumprimento da parte da direção do clube em relação aos seus jogadores. Infelizmente, não é caso inédito e, infelizmente, durante as épocas, vamos vendo casos como o Villa Athletic Club, de incumprimento de acordos salariais entre direções dos clubes e os seus atletas e colaboradores», afirmou João Paulo Correia, em conferência de imprensa.

O caso tornou-se mais mediático uma vez que o presidente do clube, fundado a 14 de junho de 2022, com sede em Ponte de Sor, é o radialista Fábio Lopes, mais conhecido por Conguito.

O secretário de Estado assegurou ainda que «o Governo está a acompanhar através, também, da posição que as autoridades desportivas têm tomado publicamente, como ainda ontem [quarta-feira] a Associação de Futebol de Portalegre», acrescentando que «a própria Câmara Municipal de Ponte de Sor anunciou também a rescisão do acordo de cedência de instalações».

A finalizar, João Paulo Correia deixou um apelo para que «todos os agentes desportivos se empenhem ainda mais naquilo que deve ser o combate a este tipo de situações, para que elas deixem de ocorrer no desporto nacional e, concretamente, no futebol».